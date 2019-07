Continental : avertissement sur les ventes et la marge

23/07/2019 | 09:08

Continental, l'équipementier automobile allemand, a lancé hier soir un double avertissement, sur ses ventes et ses résultats, pour l'ensemble de l'exercice 2019.



Le groupe, qui tablait précédemment sur une stabilité de la production automobile mondiale cette année, anticipe désormais une contraction de l'ordre de 5%. Ses ventes en seront affectées, d'autant que le groupe signale aussi 'la baisse non anticipée de la demande de clients' dans certains segments non détaillés.



De ce fait, Continental n'attend plus, en 2019, un CA d'entre 45 et 47 milliards d'euros, mais de 44 à 45 milliards. La marge opérationnelle ajustée, précédemment attendue entre 8 et 9%, s'annonce désormais entre 7 et 7,5% environ.



Continental présentera ses comptes semestriels le 7 août prochain.





