Continental : création d'une coentreprise pour Rubberway

12/09/2019 | 13:49

Michelin, Continental et SMAG annoncent la création d'une coentreprise spécialisée dans le développement et le déploiement d'une solution technologique de cartographie des pratiques de la chaîne d'approvisionnement du caoutchouc naturel, baptisée Rubberway.



Conçue pour être conforme aux objectifs de la plateforme mondiale pour le caoutchouc naturel durable (GPSNR). Rubberway est déjà opérationnelle depuis 2017 et sa mise en oeuvre a commencé dans les principaux pays producteurs comme l'Indonésie et le Brésil.



La coentreprise devrait démarrer ses activités avant fin 2019 (sous réserve de validation des autorités de concurrence). Michelin lui apportera les droits d'utilisation de l'application et son expérience de déploiement sur le terrain.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.