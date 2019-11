Continental : dopé par un bureau d'études

01/11/2019 | 11:37

L'action Continental prenait près de 2% à Francfort, où le DAX 30 ne grappillait que 0,3%, alors qu'un bureau d'études, Citi, est passé à l'achat sur le dossier ce matin, en visant 141 euros.





Les analystes soulignent la restructuration de longue haleine entreprise par la direction et l'attention particulière portée à la maîtrise des coûts, ce qui devrait s'étendre aux investissements. Et ce d'autant que la génération de trésorerie résiste bien à un marché devenu difficile.





