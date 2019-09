Continental : va fortement réduire ses effectifs

26/09/2019 | 11:25

Continental lance un programme de restructuration à long terme visant à réduire ses effectifs de 20 000 emplois, alors que la faiblesse des marchés de l'automobile continue à réduire les volumes d'activité.



Selon une analyse préliminaire, près de 20 000 de ses 244 000 collaborateurs dans le monde seront touchés par cette restructuration au cours des dix prochaines années.



Face à la baisse de la production automobile mondiale et à l'augmentation de la demande des applications numériques par les clients, Continental prévoit de réduire ses coûts bruts d'environ 500 millions d'euros par an à partir de 2023.



Au-delà des suppressions d'emplois, le fabricant de pièces automobiles envisage de fermer son usine de Newport News, en Virginie, aux États-Unis, où environ 740 personnes fabriquent des composants hydrauliques pour les moteurs à essence.



Continental a également annoncé la fermeture d'une autre usine américaine en Caroline du Nord, où environ 650 employés produisent actuellement des systèmes de freinage hydraulique.



La société prévoit que ce programme coûtera environ 1,1 milliard d'euros sur 10 ans, principalement entre 2019 et 2022.



Dans son communiqué, Continental s'engage à créer ' un grand nombre d'emplois ' dans ses activités logicielles et ses secteurs de croissance clés dans les années à venir.



