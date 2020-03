La valeur du jour en Europe CONTINENTAL : les perspectives 2020 sanctionnées en Bourse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Continental chute lourdement de 9,16% à 87,44 euros sur la place de Francfort, dans le sillage de résultats annuels (préliminaires) dégradés et de perspectives peu enthousiasmantes. Ainsi, l’équipementier automobile allemand a accusé une perte nette de 1,22 milliard d’euros en 2019, à comparer avec un bénéfice net de 2,9 milliards d’euros en 2018. De son côté, l’Ebit ajusté a chuté de 21,5% à 3,23 milliards d’euros, d’où il découle une marge de 7,4%, contre 9,3% en 2018. Quant au chiffre d’affaires, il est quasi stable (+0,2%) à 44,48 milliards d’euros.Sur une base organique, les ventes reculent de 2,6%, un chiffre à comparer avec la baisse de 6% observée sur le marché mondial." L'année dernière, l'ensemble de l'industrie automobile a subi un net ralentissement ", a déclaré Dr. Elmar Degenhart, le directeur général de Continental." En termes opérationnels, nous avons réalisé une performance globale respectable, mais en fin de compte, le résultat 2019, en particulier dans le secteur automobile, n'a pas été satisfaisant ", a reconnu le dirigeant.Compte tenu de cette performance, Continental proposera un dividende de 4 euros par action, contre 4,75 euros en 2018.Pour 2020, les perspectives de marché ne s'annoncent guère réjouissantes : le groupe prévoit une baisse de la production globale de voitures et véhicules utilitaires légers comprise entre -2% et -5%, soit la troisième année consécutive de déclin.Wolfgang Schäfer, le directeur financier, a énuméré les difficultés auxquelles seront confrontées le secteur: l'épidémie de coronavirus, les conflits commerciaux ou encore les normes européennes plus restrictives pour les émissions de CO2.Dans ce contexte, Continental dit examiner des mesures additionnelles afin d'améliorer sa compétitivité. Les premiers éléments pourraient être communiqués en mai prochain.Sur le plan financier, le groupe table en 2020 sur des ventes consolidées comprises entre 42,5 et 44,5 milliards d'euros et une marge d'Ebit ajusté comprise entre 5,5% et 6,5% (consensus : 7,1%).Au vu de cette publication, UBS a réitéré son opinion Neutre sur le titre Continental, tout en maintenant son objectif de cours de 120 euros. Si les résultats 2019 sont en ligne avec les attentes, la guidance 2020 se révèle décevante. De ce fait, le broker anticipe une révision à la baisse de 10 à 25% du consensus pour l'Ebit 2020.