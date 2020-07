ContourGlobal plc : La résistance moyen terme limite le potentiel 24/07/2020 | 14:22 vente En cours

Cours d'entrée : 207.461GBX | Objectif : 180GBX | Stop : 222GBX | Potentiel : 13.24% ContourGlobal plc devrait marquer le pas sous sa résistance moyen terme des 214 GBX. Le timing apparaît opportun sous ce niveau pour profiter d'une correction.

On pourra se positionner à la vente pour viser les 180 GBX. Points forts Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.

Points faibles L'action évolue à proximité d'une résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 220 GBX. En-dessous de ce niveau, le potentiel pourrait s'avérer limité.

Techniquement, les cours s'approchent actuellement d'une forte résistance moyen terme, située vers 214 GBX.

La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.

Dans le passé, le groupe a souvent déçu les analystes en publiant des chiffres d'activité inférieurs à leurs attentes.

La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.

Les analystes ont révisé à la baisse leurs anticipations de résultats ces derniers mois.

Les analystes ont révisé à la baisse leurs anticipations de résultats ces derniers mois.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.

Données financières USD EUR CA 2020 1 402 M - 1 210 M Résultat net 2020 83,6 M - 72,1 M Dette nette 2020 3 329 M - 2 871 M PER 2020 25,9x Rendement 2020 6,14% Capitalisation 1 773 M 1 775 M 1 529 M VE / CA 2019 VE / CA 2020 3,64x Nbr Employés 1 490 Flottant 27,8% Prochain événement sur CONTOURGLOBAL PLC 06/08/20 Premier semestre 2020 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 6 Objectif de cours Moyen 2,92 $ Dernier Cours de Cloture 2,66 $ Ecart / Objectif Haut 40,2% Ecart / Objectif Moyen 9,60% Ecart / Objectif Bas -12,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Joseph Courtney Brandt President, Chief Executive Officer & Director Craig Allen Huff Chairman Karl Schnadt Chief Operating Officer & Executive Vice President Stefan Schellinger Group Chief Financial Officer, EVP & Director Alan Raymond Gillespie Senior Independent Non-Executive Director