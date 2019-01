Conzzeta cède son activité dans le verre au finlandais Glaston Corporation

Zurich (awp) - Conzzeta a trouvé un acquéreur pour sa division Bystronic Glass, laquelle produit des machines destinées à la fabrication de verre plat. Le conglomérat diversifié zurichois a cédé cette unité au groupe finlandais Glaston Corporation. La transaction valorise la filiale cédée à 78 millions de francs suisses.

La cession devrait être finalisée d'ici fin mars, après obtention de toutes les autorisations requises en matière de droit de la concurrence, précise vendredi Conzzeta. Les origines du spécialiste scandinave des outils de production de verre remontent à 1870 avec la fondation de la société Hammaren & Co, laquelle prend en 1941 le nom de Kyro Technologies. En 1981, elle acquière la société Tamglass, née elle en 1970. En 2007, le groupe adopte la raison sociale Glaston.

Actif dans les machines, équipements et services de traitement de verre destiné aux industries de la construction, de l'énergie solaire, des appareils ménagers et de l'automobile, le groupe sis à Helsinki et coté à la Bourse de la capitale finlandaise a dégagé en 2017 un chiffre d'affaires net de 110 millions d'euros (122,8 millions de francs suisses).

Les origines de Bystronic Glass remontent quant à elles à 1964 et la création à Bützberg, dans le canton de Berne, de Bystronic Maschinen, un producteur de machines pour la fabrication de verre à plat. L'entreprise fusionne en 1990 avec la société allemande Lenhardt Maschinenbau et quatre an plus tard, le groupe des tuileries zurichoise Zürcher Ziegeleien Holding, qui a pris par la suite le nom de Conzzeta, l'acquière à ses propriétaires, Heinz et Erwin Trösch.

Concentration sur le portefeuille actuel

Etablie à Neuhausen-Hamberg, en Allemagne, la division Bystronic Glass a réalisé en 2017 des ventes nettes de 107 millions d'euros. Elle emploie 445 salariés. Fortement complémentaires dans leurs activités, Bystronic Glass et Glaston entendent former un acteur significatif dans le secteur des machines de production de verre en offrant des solutions intégrées. Sa palette de produits s'étend des outils de fabrication de verre dur jusqu'à celle de produits isolant, en passant par le verre laminé.

Fort de la cession de Bystronic Glass, Conzzeta entend désormais se concentrer sur les trois divisions restantes à savoir Foampartner, active dans les spécialités chimiques (mousses synthétiques), Bystronic, spécialisée elle dans le traitement de feuilles de métal, ainsi que la marque de vêtements et d'équipements de montagne Mammut.

Conzzeta avait fait part début novembre 2018 de sa volonté de céder Bystronic Glass. L'opération visait alors à simplifier le portefeuille d'activités du groupe. Ce dernier s'était dit "en contact avec des acquéreurs potentiellement intéressés".

