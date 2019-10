Conzzeta subit une chute du chiffre d'affaires après neuf mois

Zurich (awp) - Le conglomérat diversifié Conzzeta a subi au troisième trimestre les effets du ralentissement conjoncturel global et des fluctuations de change. Après neuf mois, le chiffre d'affaires du groupe zurichois s'inscrit en nette baisse.

Entre janvier et septembre, les recettes à périmètre constant ont plongé de 13% sur un an à 1,14 milliards de francs suisses, indique mercredi Conzzeta. Les revenus tirés des activités poursuivies et à taux de change constants présente un recul de 7%. Le groupe a cédé ses affaires de transformation du verre (Bystronic Glass) au finlandais Glaston Corporation pour 78 millions de francs suisses.

L'unité spécialisée dans l'usinage de tôles a vu son chiffre d'affaires s'étioler de 10% à 662,3 millions. La baisse est identique pour les spécialités chimiques, qui ont généré des ventes de 265,4 millions. Seule activité en croissance, les articles de sport (Mammut) ont connu une progression de 1,9% à 186,7 millions.

Les entrées de commandes dans l'usinage de tôle se sont repliées de 8,4% à 693,5 millions. Cet indicateur est le seul à dépasser les prévisions du consensus AWP.

Conzzeta confirme ses objectifs pour l'année en cours. La direction table toujours sur un modeste recul des recettes (activités poursuivies), une meilleure rentabilité dans toutes les unités et un résultat opérationnel avant intérêts et impôts légèrement amélioré à l'échelle du groupe.

fr/jh