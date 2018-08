Conzzeta voit ses ventes bondir et ses bénéfices s'envoler au 1er semestre

Zurich (awp) - Le conglomérat diversifié Conzzeta a connu une forte progression à tous les niveaux pendant les six premiers mois de l'année. La performance a été dopée notamment par des effets d'acquisition et de change. La direction s'attend à un ralentissement pour la deuxième moitié de l'exercice.

Les ventes nettes réalisées entre janvier et juin se sont montées à 853,3 millions de francs suisses, en hausse de 36,8% sur un an. A périmètre constant et ajustée des effets de change, la croissance est ramenée à 19,7%, précise le groupe zurichois vendredi dans un communiqué.

La rentabilité opérationnelle a fortement progressé, le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) s'envolant de près de trois quarts (+72,9%) en rythme annuel, à 66,3 millions, pour une marge afférente de 7,6%, en hausse de 180 points de base (pb). Le bénéfice semestriel a évolué à peu près dans les mêmes proportions pour s'établir à 51,1 millions de francs suisses.

La copie rendue par Conzzeta dépasse nettement les projections les plus optimistes des analystes consultés par AWP, et ce à tous les niveaux.

Pour la suite de l'exercice, Conzzeta peut s'appuyer sur de solides entrées de commandes (+14,5% à 581,5 millions) mais prévient qu'en raison d'effets de base, il faudra s'attendre à une progression plus modeste tant des recettes que des résultats. Sur l'ensemble de l'année, la croissance des ventes est attendue à environ 20%, et la marge Ebit hors effets exceptionnels dans le bas de la fourchette à moyen terme de 8-10%.

buc/lk