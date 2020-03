La réorientation de Conzzeta suscite la convoitise des investisseurs

Zurich (awp) - Conzzeta est en phase de transformation pour devenir un spécialiste des machines de travail de la tôle. Suite aux cessions des activités de machines de traitement du verre et de revêtements graphiques, la division outdoor avec la marque Mammut et l'activité mousse Foampartner sont désormais en vente.

Michael Willome, le directeur général, est confiant à cet égard. "Nous constatons un grand intérêt pour les divisions Outdoor et Chemical Specialties", a-t-il déclaré lors d'une conférence téléphonique sur les résultats de 2019.

Conzzeta est parvenu à battre les attentes des analystes, alors que le groupe est en pleine réorientation, ne se concentrant plus que sur le traitement des feuilles de métal (Bystronic), les autres unités étant en voie de cession.

A 167,2 millions de francs suisses, soit un bond de 13,9% par rapport à 2018, le résultat d'exploitation (Ebit) du groupe zurichois ressort nettement mieux que les 134,1 millions prévus par le consensus AWP, tel qu'indiqué dans le communiqué mardi au terme de l'exercice 2019.

Un objectif de 1,5 milliard pour Bystronic

Même scénario de bonne surprise pour le bénéfice net qui grimpe de 19,2% à 136,8 millions de francs suisses, alors que le consensus AWP escomptait 128,1 millions de francs suisses.

En janvier Conzzeta avait fait part du recul de 11,7% de son chiffre d'affaires à 1,57 milliard de francs suisses.

Le conseil d'administration propose le versement d'un dividende de 42 francs suisses, comprenant une distribution spéciale de 24 francs suisses (action A). En 2018, le groupe avait versé 18 francs suisses par action.

Michael Willome a révélé qu'avec Bystronic son objectif est de parvenir à un chiffre d'affaires d'environ 1,5 milliard de francs suisses uniquement par croissance organique. À cela il faudrait encore ajouter la croissance liée aux acquisitions.

Il attribue son optimisme à divers investissements, notamment dans une nouvelle usine qui doit être inaugurée près de Chicago au premier semestre. Et en Corée du Sud, le groupe prévoit un investissement de 8 à 9 millions de francs suisses suisses un centre où les clients pourront évaluer les produits Bystronic, avec un démarrage opérationnel prévu au premier trimestre 2021. En outre, Conzzeta a terminé la modernisation de son usine de Niederönz.

Une interruption de la production en Chine de six à sept semaines a été dernièrement signalée, mais les usines sont en train de redémarrer. En Italie, les deux sites de production tournent à plein régime et en France le groupe pourrait être amené à fermer une petite usine prochainement.

Année de transition

Avec le réalignement stratégique annoncé, 2020 sera une année de transition pour Conzzeta. Vu le coronavirus, la direction ne veut pas se risquer à tabler sur des chiffres même si elle prévoit un exercice difficile. Conzzeta part toutefois du principe que Bystronic devrait être en en mesure de surpasser le développement de son marché, grâce à son portefeuille de services.

Selon la Banque cantonale de Zurich (ZKB), en insistant désormais sur Bystronic, Conzzeta affinera son profil et dégagera des ressources supplémentaires. Il en résulte que le groupe gagnera en agilité dans l'ensemble.

Il sera en mesure de faire progresser la stratégie de croissance mondiale et une orientation plus axée vers les services, avec plus de cohérence. La stabilité du groupe sera assurée par les actionnaires de référence et le trésor de guerre du groupe d'environ 300 millions de francs suisses en liquidités.

A 14h53, la nominative Conzzeta se repliait de 2,1% à 746 francs suisses dans un indice SPI en recul de 0,88%.

md/fr/al