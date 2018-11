Cooper Standard : L'équipementier auto Cooper-Standard cède une activité en France 0 02/11/2018 | 14:37 Envoyer par e-mail :

(Reuters) - L'équipementier automobile américain Cooper-Standard a annoncé vendredi la vente de son activité dans les dispositifs anti-vibrations, notamment en France, à l'allemand Continental. Le montant de la transaction n'a pas été précisé pour cette opération concernant une activité employant un millier de personnes et disposant de sites en Normandie et en Bretagne. "Nous avons déterminé que la meilleure décision était de céder cette ligne de production à une entreprise qui fournira l'attention décisive nécessaire au développement de cette activité au niveau international", a dit le PDG de Cooper-Standard, Jeffrey Edwards, cité dans un communiqué. (Bertrand Boucey pour le service français)