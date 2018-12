CoreLogic : achève l'acquisition de Symbility

CoreLogic (NYSE: CLGX), l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions dans les domaines des renseignements sur la propriété, des connaissances, des analyses et des bases de données exploitées, a annoncé ce jour la clôture de son acquisiton de Symbility Solutions Inc. (Symbility).

L’acquisition de Symbility, précédemment annoncée en octobre 2018, a été réalisée le 18 décembre 2018. Symbility est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions en nuage de flux relatives aux biens immobiliers pour l’industrie de l’assurance immobilière et tous risques. Cette acquisition élargit l’empreinte en assurance et internationale de l’entreprise.

“L’acquisition de Symbility marque l’évolution de notre plan stratégique à long terme en ajoutant de l’ampleur à notre empreinte corporative et internationale dans les domaines des assurances et de l’espace,” a déclaré Frank Martell, président et directeur général de CoreLogic.

