CoreLogic : va acquérir Symbility Solutions Inc.

L’acquisition d’un prestataire mondial de premier plan en matière de solutions de workflow de réclamations d’assurance de biens étend son empreinte d’assurance et internationale

CoreLogic (NYSE : CLGX), un prestataire mondial de premier plan d’informations, de renseignements, d’analyses et de solutions orientées données, dans le secteur immobilier, a annoncé aujourd’hui la conclusion d’un accord définitif visant à acquérir les actions en circulation de Symbililty Solutions Inc. (« Symbility ») (TSX.V : SY) qui ne sont pas encore détenues par CoreLogic. CoreLogic détient actuellement une participation d’environ 28 % dans Symbility.

Symbility, une société fondée en 2004, est l’un des principaux fournisseurs de solutions de workflow de souscription et de réclamations d’assurance de biens, basées dans le cloud, et destinées au secteur des assurances générales. Symbility fournit également une vaste gamme de solutions innovantes de logiciel d’application et mobiles d’entreprise. La société a son siège à Toronto, au Canada, et exerce ses activités aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

« Symbility étend notre présence en assurances générales, au niveau national et sur des marchés clés du monde entier. L’extension de notre empreinte internationale et dans le secteur des assurances présente un potentiel de croissance non cyclique significatif, dans le droit fil de notre objectif à long terme qui est de tirer au moins 50 % de nos recettes des prêts hypothécaires en dehors des États-Unis. Outre les synergies et les bénéfices financiers manifestes, la combinaison de CoreLogic et de Symbility devrait générer à l’avenir des opportunités intéressantes de croissance, grâce à l’introduction de nouveaux produits, services et outils de workflow puisant dans une large gamme d’actifs de données, de plateformes et de capacités analytiques incomparables, de référence », a déclaré Frank Martell, président-directeur général de CoreLogic.

« Symbility a une excellente équipe de direction, des solutions innovantes et avant-gardistes, et nous sommes d’avis que la combinaison de CoreLogic et de Symbility est irrésistible pour toutes les parties prenantes », a ajouté M. Martell. « La combinaison de Symbility et de nos capacités de souscription et de données et d’analyses géospatiales existantes ainsi que nos actifs de données immobilières permettront à CoreLogic de fournir à ses clients du secteur des assurances des informations nouvelles et uniques sur la souscription de couverture de biens immobiliers et de risques de catastrophes naturelles tout en traitant les réclamations avec exactitude et efficacité. »

La clôture de la transaction est prévue pour fin 2018 et est soumise à l’approbation des actionnaires et des détenteurs d’options de Symbility, à l’approbation des tribunaux, aux consentements de certains tiers et aux conditions de clôture habituelles. Aux termes de l’accord définitif, CoreLogic va acquérir toutes les actions ordinaires en circulation, de Symbility qui ne sont pas détenues par CoreLogic ni par ses sociétés affiliées, au prix de 0,615 CND par action en espèces. Par ailleurs, tous les détenteurs d’options d’achat d’actions en circulation, de Symbility seront autorisés à recevoir la valeur « dans le cours » de ces options d’achat d’actions, déduction faite des retenues applicables. La société compte financer l’acquisition de Symbility en utilisant l’encaisse et les montants disponibles en vertu de sa facilité de crédit renouvelable.

L’acquisition devrait contribuer positivement aux résultats financiers de 2019 à l’exclusion des coûts d’intégration ponctuels et des réductions du produit constaté d’avance acquis et d’autres ajustements de comptabilité d’acquisition. BMO Capital Markets agit en qualité de conseiller financier de CoreLogic dans le cadre de la transaction.

À propos de CoreLogic

CoreLogic (NYSE : CLGX) est un prestataire mondial d’informations, d’analyses et de solutions orientées données, de premier plan. Les données combinées provenant de sources publiques, contributives et exclusives, de la Société incluent plus de 4,5 milliards d’enregistrements couvrant plus de 50 ans et fournissant une couverture détaillée de biens immobiliers, prêts hypothécaires et autres grèvements, crédit à la consommation, location, emplacement, risques de catastrophes et informations connexes sur le rendement. CoreLogic sert les marchés de l’immobilier et du financement hypothécaire, des assurances, des marchés financiers et du secteur public. CoreLogic offre de la valeur à ses clients grâce à des solutions uniques de données, d’analyses, de technologie de workflow, de conseils et gérées. Les clients comptent sur CoreLogic pour les aider à identifier et gérer leurs opportunités de croissance, améliorer leur rendement et réduire le risque. CoreLogic, qui a son siège à Irvine, en Californie, exerce ses activités en Amérique du Nord, en Europe de l’Ouest et en Asie-Pacifique. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.corelogic.com.

Déclarations de règle refuge / prévisionnelles

Certaines déclarations faites dans ce communiqué de presse sont des déclarations prévisionnelles au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières incluant, sans limitation, les déclarations concernant les bénéfices attendus de la transaction et son timing, y compris les bénéfices financiers et synergies, les opportunités de croissance et l’introduction de nouveaux produits. Il existe des risques et des incertitudes susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels de ceux énoncés dans ces déclarations prévisionnelles. Les facteurs susceptibles de faire varier les résultats anticipés de ceux décrits dans les déclarations prévisionnelles incluent les risques et les incertitudes énoncés dans la Partie I, Poste 1A de notre rapport annuel le plus récent sur Formulaire 10-K. Ces risques et incertitudes supplémentaires incluent, sans limitation : les changements apportés à la législation gouvernementale, aux règlements et au niveau de surveillance règlementaire applicables à nos clients ou à nos activités, notamment en ce qui concerne les services financiers auprès des consommateurs et l’utilisation de documents publics et de données client ; notre technologie et nos stratégies de croissance et notre capacité à les mettre en œuvre effectivement et efficacement ; et notre endettement et les restrictions contenues dans nos divers accords de dette. Ces déclarations prévisionnelles ne sont valables qu’à la date où elles sont formulées. La société ne s’engage aucunement à mettre à jour des déclarations prévisionnelles pour refléter des circonstances ou des évènements survenant après la date à laquelle ces déclarations prévisionnelles sont formulées.

CoreLogic et le logo CoreLogic sont des marques de commerce de CoreLogic, Inc. et/ou de ses filiales. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

CLGX-F

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181023006205/fr/