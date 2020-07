Cosmo Pharmaceutical a trouvé son nouveau chef scientifique

Zurich (awp) - Cosmo Pharmaceuticals s'est trouvé un nouveau directeur scientifique (SCO). Pour succéder à l'ancien titulaire du poste, Roberto Camerini, le conseil d'administration du laboratoire pharmaceutique italien coté à la Bourse suisse a désigné Stefano Selva. Ce dernier prendra ses fonctions le 1er octobre prochain.

Dernièrement, M. Selva a assumé la responsabilité du développement pharmaceutique de la société Recordati, également basée à Milan, une fonction qu'il occupait depuis 2015, écrit mercredi Cosmo Pharmaceutical. Auparavant, il a travaillé pour l'Aptuit Research Center (anciennement GSK Research Center) en tant que scientifique principal et coordinateur de projet au sein du département CMC/Développement pharmaceutique et pour Angelini au sein du département développement pharmaceutique.

M. Selva est spécialisé dans le développement de médicaments et de technologies pour les soins primaires et les maladies rares, ainsi que dans l'identification et la mise en œuvre de nouvelles opportunités technologiques dans les plateformes de distribution de médicaments. Son prédécesseur chez Cosmo avait annoncé son départ de l'entreprise avec effet immédiat pour des raisons personnelles.

Responsable scientifique de Cosmo de 1999 à 2019, Luigi Moro, qui assurait l'intérim depuis le départ de M. Camerini, achèvera son mandat avec l'entrée en fonction de M. Selva. Il restera ensuite à disposition de Cosmo en tant que consultant.

