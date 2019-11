Cosmo: Roberto Camerini nommé responsable scientifique dès l'an prochain

Zurich (awp) - Cosmo Pharmaceuticals annonce mardi le prochain départ à la retraite de son actuel responsable scientifique (CSO) Luigi Moro, qui sera remplacé dès janvier 2020 par Roberto Camerini. Ce dernier travaille depuis un an pour la société milanaise, après avoir dirigé le département de recherche et développement préclinique et clinique d'Alfa Wassermann et après des passages chez Sigma Tau, Serono et Abbott.

Le laboratoire transalpin, sis en Irlande, disposant d'une raison sociale à Amsterdam et coté sur SIX rappelle dans son communiqué que M. Moro avait rejoint l'entreprise en 1999 déjà et a supervisé le développement du Lialda, de l'Uceris, de l'Eleview ou encore de l'Aemcolo.

Il restera à disposition de Cosmo en qualité de conseiller et conservera la fonction de responsable scientifique de l'ancienne filiale Cassiopea.

jh/buc