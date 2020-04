Cosmo et Redhill obtiennent un feu vert d'urgence en Italie contre le Covid-19

Zurich (awp) - Cosmo Pharmaceuticals indique lundi que le laboratoire Redhill dans lequel il est engagé a obtenu en Italie un feu vert pour l'administration "charitable" d'un traitement expérimental destiné aux patients infectés par le Covid-19 et dont la vie est menacée.

L'inhibiteur sélectif de sphingosine kinase-2 présente des propriétés anti-cancéreuses, antivirales et anti-inflammatoires, souligne le laboratoire transalpin incorporé aux Pays-Bas et coté sur SIX dans son communiqué.

La substance fait déjà l'objet d'une étude de phase II aux Etats-Unis, dans le domaine de l'oncologie. Le programme de recherche transalpin contre le Covid-19 doit enrôler quelque 140 patients. Un volet expérimental similaire a déjà été lancé en Israël et des discussions sont en cours aux Etats-Unis.

Cosmo et Redhill ont d'ores et déjà convenu de confier l'essentiel voire l'intégralité de la distribution de l'opaganib à Cosmo.

