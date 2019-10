Cosmo: le partenaire Medtronic lance le GI Genius en Europe

Zurich (awp) - Cosmo se félicite lundi du lancement annoncé la veille par son partenaire de distribution Medtronic d'un dispositif de dépistage "intelligent" de polypes colorectaux, baptisé GI Genius. Le laboratoire transalpin rappelle dans son communiqué être l'unique producteur à la fois du dispositif médical et du logiciel d'intelligence artificielle.

Le laboratoire transalpin coté sur SIX souligne que son produit dispose du label CE de conformité européenne et est dès à présent disponible sur certains marchés du Vieux continent. Le dispositif n'a en revanche pas encore obtenu le feu vert de l'agence américaine des produits alimentaires et thérapeutiques (FDA).

Le GI Genius a été à l'origine développé par la filiale Linkverse, sur la base d'une bibliothèque d'images médicales compilées à l'occasion des études cliniques sur le bleu de méthylène MMX de la société milanaise.

L'accord de distribution avec le géant américain des dispositifs médicaux avait été conclu en avril dernier.

jh/al