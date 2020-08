Cosmo signe un accord de licence et de fabrication avec Redhill Biopharma

Zurich (awp) - Cosmo Pharmaceuticals a signé un accord de licence et de fabrication exclusif pour plusieurs produits avec la société biopharmaceutique Redhill Biopharma. La transaction devrait être conclue dans les prochaines semaines, a annoncé jeudi Cosmo.

Selon les termes de l'accord, les entreprises développeront conjointement une thérapie de nouvelle génération pour le traitement de l'infection bactérienne H. pylori. Cosmo recevra des droits européens exclusifs sur le nouveau médicament.

Le groupe italien coté en Suisse versera 7 millions de dollars à Redhill lors de la signature du contrat de licence. Deux autres millions de dollars suivront après l'approbation en Europe ainsi que 30% de commissions.

Les deux groupes prévoient de mener ensemble des essais cliniques avec approbation réglementaire simultanée aux Etats-Unis et en Europe ainsi qu'un partage des coûts de 70% pour Redhill et 30% pour Cosmo.

Selon les termes de l'accord, Cosmo devrait devenir le fabricant mondial exclusif à la fois de la thérapie de nouvelle génération pour les infections à H. pylori et de Movantik (naloxegol), que Redhill a récemment acquis auprès d'Astrazeneca, et du RHB-204 pour les infections pulmonaires non tuberculeuses à mycobactéries.

Cosmo encaissera 5,5 millions d'euros pour le transfert de technologie et les travaux de formulation et de développement liés à ces produits, a précisé l'entreprise.

Cosmo financera aussi l'essai clinique de phase III prévu avec le RHB-204. Cette étude a récemment reçu le feu vert de l'Autorité américaine du médicament (FDA) pour être poursuivie.

Un paiement de 5 millions de dollars sera versé à la signature de l'accord et 7 millions de dollars supplémentaires sous la forme de deux paiements clefs. Cosmo aura droit à une redevance de 15%.

