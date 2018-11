La FDA continue d'exiger une seconde étude pour bleu de méthylène de Cosmo

Zurich (awp) - L'organe d'évaluation de l'Autorité sanitaire américaine (FDA) a refusé l'appel de Cosmo suite au complément d'information exigé par le régulateur américain dans le cadre du processus d'homologation du bleu de méthylène MMX. La FDA exige à nouveau une seconde étude.

L'agence américaine a certes reconnu que le bleu de méthylène MMX, un produit de contraste expérimental destiné à mettre en évidence les lésions précancéreuses et des polypes dans le colon lors d'endoscopies, a rempli les objectifs primaires et secondaires fixés pour le complément d'information qu'elle a exigé. Cependant, l'appel de Cosmo a été rejeté, une décision jugée jeudi "décevante" par le laboratoire italien incorporé aux Pays-Bas, sis fiscalement en Irlande et coté à la Bourse suisse.

Cosmo envisage désormais de demander un nouvel examen. Si nécessaire, un nouveau recours sera déposé en temps utile.

Avant de déposer son premier appel, Cosmo avait défendu en septembre dernier son bleu de méthylène MMX devant l'Autorité sanitaire américaine. La société transalpine avait déposé en juin une demande de "type A" auprès de la FDA pour faire le point sur le complément d'information - une nouvelle étude de phase III - exigé par le régulateur américain dans le cadre du processus d'homologation du bleu de méthylène MMX.

La demande de complément d'information est utilisée par le régulateur américain pour réclamer de plus amples informations sur des lacunes identifiées dans un dossier déjà déposé, sans préjuger de l'issue de la procédure d'examen. Elle implique néanmoins généralement un report de la date de décision.

