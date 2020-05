Costco : Jefferies confirme son conseil après les résultats

29/05/2020 | 16:19

Costco Wholesale a dévoilé jeudi soir un bénéfice net de 838 millions de dollars au titre de son troisième trimestre comptable (clos le 10 mai), soit un BPA de 1,89 dollar, manquant ainsi de quatre cents l'estimation moyenne des analystes. Les ventes du distributeur par entrepôts ont augmenté de 7,3% à plus de 36,4 milliards de dollars en données publiées.



Suite à cette annonce, Jefferies confirme son conseil conserver sur la valeur et son objectif de cours de 288 $.



' Le 3T20 a été mitigé avec des bénéfices record pour le carburant compensés par les résultats des ventes en raison du Covid ' indique le bureau d'analyses.



' Costco est un concept basé sur le trafic et victime de son propre succès, peu adapté à l'environnement actuel. Cela reste le meilleur détaillant de sa catégorie avec un canal très attractif, mais avec un niveau élevé de valorisation ' rajoute Jefferies.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.