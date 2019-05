COSTCO WHOLESALE : affiche un troisième trimestre supérieur aux attentes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Costco Wholesale a affiché, au titre de son troisième trimestre, un bénéfice net de 906 millions de dollars ou 2,05 par action, comparativement à 750 millions ou 1,70 dollar par action l'an dernier. En excluant les éléments non récurrents, le bénéfice par action ressort à 1,89 dollar, ce qui est supérieur aux attentes de 1,82 dollar. Pour sa part, le chiffre d'affaires a augmenté de 7,4 % à 33,96 milliards de dollars. En comparable, la progression est de 5,5%. Les analystes attendaient en moyenne 34,71 milliards de dollars.Costco exploite actuellement 773 entrepôts, dont 536 aux États-Unis et à Porto Rico, 100 au Canada, 39 au Mexique, 28 au Royaume-Uni, 26 au Japon, 16 en Corée, 13 à Taiwan, 11 en Australie, deux en Espagne, un en Islande et un en France.Costco exploite également des sites de commerce électronique aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, au Mexique, en Corée et à Taiwan.