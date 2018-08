Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Costco Wholesale a dévoilé des ventes de 10,59 milliards de dollars pour le mois de juillet, en croissance de 10,1%. En données comparables, elles ont augmenté de 8,3% le mois dernier. En données comparables hors carburant et et changes, elles ont progressé de 6,4%.