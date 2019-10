COSTCO : un quatrième trimestre décevant

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Costco a dévoilé des résultats inférieurs aux attentes au titre de son quatrième trimestre. Ainsi, sur les trois derniers mois, le distributeur a dégagé un bénéfice par action ajusté de 2,47 dollars contre 2,36 dollars un an plus tôt. Le chiffre d’affaires a pour sa part atteint 46,45 milliards de dollars, en hausse de 7%. Les analystes attendaient en moyenne un bénéfice par action de 2,54 dollars et un chiffre d’affaires de 47,57 milliards de dollars.