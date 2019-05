Costco Wholesale : BPA supérieur aux attentes au 3e trimestre

31/05/2019 | 07:49

Costco Wholesale annonce un bénéfice net en hausse de 20,8% à 906 millions de dollars au titre de son troisième trimestre comptable, soit un BPA de 2,05 dollars, battant de 23 cents l'estimation moyenne des analystes.



Les revenus du distributeur par entrepôts ont augmenté de 7,4% à près de 34 milliards de dollars en données publiées. En comparable, ils se sont accrus de 5,5% avec notamment un bond de 22% dans le commerce en ligne.



Le groupe basé à Issaquah (Etat de Washington) exploite actuellement 773 entrepôts, dont 536 aux Etats-Unis et à Porto Rico, 100 au Canada, 39 au Mexique, ainsi que des dizaines en Europe et en Asie Pacifique.



