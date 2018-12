Costco Wholesale : voit son chiffre d'affaires progresser de 10,3%

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au premier trimestre, Costco Wholesale a affiché un bénéfice net de 767 millions de dollars. Le bénéfice par action ressort à 1,73 dollar. Ajusté, celui-ci s'établit à 1,61 dollar, manquant les prévisions des analystes interrogés par Zacks Investment Research de 1 cent. Quant au chiffre d’affaires, il progresse de 10,3% à 35,07 milliards de dollars pour la période. Celui-ci est plus élevé que les 34,63 milliards de dollars attendus par les analystes.Costco exploite actuellement 768 entrepôts, dont 533 aux États-Unis et à Porto Rico, 100 au Canada, 39 au Mexique, 28 au Royaume-Uni, 26 au Japon, 15 en Corée, 13 à Taiwan, 10 en Australie, deux en Espagne, un en Islande et un en France. Costco exploite également des sites de commerce électronique aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, au Mexique, en Corée et à Taiwan.