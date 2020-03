Costco : achète la chaîne d'approvisionnement Innovel

17/03/2020 | 16:07

Au milieu de l'épidémie de coronavirus, Costco, le plus grand exploitant d'entrepôt américain, a annoncé l'acquisition d'Innovel Solutions, un fournisseur de solutions de chaîne d'approvisionnement, pour 1 milliard de dollars.



Costco, qui est un client d'Innovel depuis 2015, a déclaré que la société fournissait depuis des décennies à la chaine de grands magasins américain Sears, ainsi qu'à des tiers, des services de livraison 'au dernier kilomètre' et d'installation complète.



Innovel emploie plus de 1 500 personnes et exploite 11 centres de traitement des commandes et plus de 100 centres de transbordement au dernier kilomètre, avec plus de 4,57 millions de mettres carrés d'espace d'entrepôt.



