Costco : croissance de 5,4% des ventes en juin

11/07/2019 | 13:08

Costco Wholesale fait part d'une augmentation de 5,4% de son chiffre d'affaires à périmètre comparable pour le mois de juin (+5,1% hors impacts de changement des prix du carburant, d'effets de changes et d'évolution comptable).



Le groupe de distribution américain, qui opère 776 entrepôts dans le monde, affiche des progressions à surface comparable de 6,3% aux Etats-Unis et de 3,1% à l'international, sur les cinq semaines jusqu'au 7 juillet.



