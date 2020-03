Costco : en baisse, un analyste reste neutre

06/03/2020 | 16:38

Le titre Costco recule ce vendredi de -1,7%, comme le Nasdaq du reste, alors que l'analyste Jefferies a confirmé sa recommandation 'Conserver' sur celui-ci, estimant que, dans son secteur, il y a 'plus de valeur ailleurs'.



L'analyste revoit néanmoins à la hausse son objectif de cours sur le titre, passant de 263 à 285 dollars.



'Costco a connu une hausse notable du trafic en magasin entre la fin février et le début du mois de mars, les clients faisant des stocks de produits épiciers et de nettoyage avec le coronavirus', note le broker.





