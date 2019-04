Costco : hausse de 5,9% du CA comparable en mars

11/04/2019 | 14:19

Costco Wholesale affiche une progression de 5,9% de son chiffre d'affaires au mois de mars, au sein de ses magasins ouverts depuis au moins un an, soutenues par des ventes élevées au Canada et dans son activité internationale.



Le premier distributeur par entrepôts des Etats-Unis -opérant 770 magasins dans le monde- a en effet réalisé des croissances en données comparables de 6,7% au Canada et de 7,9% dans son segment international le mois dernier.



Les ventes nettes du groupe d'Issaquah (Etat du Washington) se sont accrues de 7,4% à 13,9 milliards de dollars en données publiées, grâce à une journée d'activité supplémentaire par rapport à la même période un an auparavant.



