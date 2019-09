Costco : hausse des ventes en août de +5,5%

06/09/2019 | 16:43

Le groupe américain Costco Wholesale revendique ce vendredi une hausse de +5,5% des ventes en août dans les magasins ouverts depuis au moins un an, notamment grâce à la hausse des ventes en ligne (+ 23,9%).



Le chiffre d'affaires net de Costco a ainsi progressé de 6,9% à 11 milliards de dollars pour ce mois d'été. En excluant l'incidence des prix de l'essence et des taux de change, les ventes comparables, à nombre de magasins identique, ont augmenté de 5,9% en août.



Costco exploite actuellement 783 points de vente, dont 544 aux États-Unis, 100 au Canada, 39 au Mexique, 29 au Royaume-Uni et un en Chine.





