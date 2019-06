Costco : les ventes en comparable en hausse de 4,2% en mai

06/06/2019 | 13:49

Costco Wholesale Corporation annonce ce jeudi une hausse de +4,2% des ventes en mai dans les magasins ouverts depuis au moins un an, portées par les prix de l'essence et une hausse de 5,7% de son niveau d'activité aux États-Unis.



Les ventes comparables à l'international ont augmenté de 0,9% par rapport au mois dernier, le Canada ayant enregistré une baisse de 0,3%.



Par ailleurs, Costco a indiqué que les ventes nettes totales pour les quatre semaines terminées le 2 juin ont augmenté de 5,9%, pour atteindre plus de 11 milliards de dollars.





