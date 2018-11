COTY : pénalisé par sa logistique

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Coty a fait état d’un chiffre d'affaires en repli au premier trimestre de 7,7% en données organiques à 2,03 milliards de dollars, contre 2,17 milliards attendus selon le consensus Refinitiv. Le bénéfice d'exploitation ajusté s’établit à 140,8 millions de dollars, en baisse de 28% par rapport à l'exercice précédent. Le groupe a été pénalisé par l’ouragan Florence, qui a perturbé la production et les livraisons aux détaillants, mais aussi par la consolidation des entrepôts et des centres de planification en Europe et aux Etats-Unis." Bien que nous ayons anticipé un certain niveau de perturbation au cours du premier trimestre en raison de la consolidation de l'entreposage et de la planification, l'ampleur accrue des perturbations a entraîné des résultats beaucoup plus faibles que prévu auparavant, " a commenté la direction.