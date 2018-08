Coty : en ligne avec les attentes au 4e trimestre

21/08/2018 | 14:49

Le fabricant de parfums Coty publie un bénéfice net ajusté plus que doublé à 106,6 millions de dollars au titre de son dernier trimestre 2017-18, représentant un BPA de 14 cents, conformément au consensus de marché.



Il a amélioré sa marge opérationnelle de six points à 10% pour des revenus en croissance de 2,6% à 2,3 milliards, mais atones en comparable : un recul en beauté grand public a contrebalancé les progressions dans le luxe et la beauté professionnelle.



En marge de ces résultats, le groupe new-yorkais fait part de la démission de Patrice de Talhouët, vice-président exécutif et directeur financier global, à partir de la mi-septembre pour suivre d'autres opportunités de carrière.



