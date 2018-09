Coty, géant des parfums, crée 30 emplois à Versoix, promu centre mondial

Genève (awp) - Coty crée 30 nouveaux emplois dans le canton de Genève en établissant son Centre d'excellence mondial recherche & développement (R&D) en parfumerie à Versoix. L'inauguration a lieu lundi soir, en présence des autorités cantonales et municipales, annonce la multinationale américaine de produits de beauté et de soins.

Le groupe précise que 5 millions de francs suisses seront ainsi investis pour créer un "nouvel institut sensoriel et des laboratoires de pointe", qui renforce son ancrage à Genève. Coty occupe quelque 600 personnes dans le canton, sur ses sites du Petit-Lancy et de Versoix.

Les nouveaux emplois sont "à forte valeur ajoutée", précise le groupe coté à la Bourse de New York et dont le chiffre d'affaires dépasse les 9 milliards de dollars. Ils s'ajoutent aux 25 déjà présents à Versoix, qui abrite désormais 55 chercheurs. Le site versoisien est revalorisé en Centre mondial.

Coty produit notamment sous licence les parfums Gucci, Boss ou Tiffany, ce qui fait de lui le numéro un mondial de la parfumerie fine.

Avec cette initiative, "nous nous inscrivons dans un écosystème porté par la recherche et l'innovation en matière de parfums et de beauté, incarné par des partenaires comme Firmenich et Givaudan par exemple", relève dans le communiqué Sylvie Moreau, présidente de la division Coty Professional Beauty (qui regroupe les professionnels de la coiffure et du soin des ongles) de l'entreprise.

Pôle de parfumerie

Coty est le troisième plus grand fabricant de produits de beauté au monde. Son centre mondial de logistique est établi à Genève, de même que celui de la division Professional Beauty. Le canton du bout du lac abrite également le siège de toutes les unités pour l'Europe, le siège mondial étant à Londres.

La région est une sorte de "hub" ou de pôle mondial de la parfumerie. "A partir de Genève, depuis la création de parfums jusqu'au point de vente, nous avons une maîtrise à 360 degrés sur la recherche, la production et l'approvisionnement", ajoute Mario Reis, président en charge de la logistique mondiale. La proximité de Givaudan et Firmenich, avec lesquels Coty oeuvre étroitement, a favorisé cette extension.

Coty avait racheté le portefeuille de marques de parfums de Procter & Gamble (P&G) en 2016, une opération qui avait fait naître des inquiétudes pour l'emploi sur le site de Genève. Mais l'an dernier, l'entreprise a réaffirmé son ancrage dans la région.

Le groupe américain se présente comme le numéro 1 mondial des parfums, numéro 2 pour la coloration capillaire et les produits de soins et de coiffage professionnels et numéro 3 dans le secteur des cosmétiques couleurs. L'entreprise emploie 20'000 collaborateurs à l'échelle mondiale.

