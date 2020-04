Coty : annonce le premier certificat Cradle to Cradle pour l'utilisation de matériaux sains pour le parfum CK EVERYONE de Calvin Klein

Coty Inc. a annoncé aujourd’hui que les parfums Calvin Klein venaient d’obtenir le certificat Matériaux Sains de niveau Argent décerné par le Cradle to Cradle Products Innovation Institute pour le premier parfum respectueux de l’environnement de Calvin Klein, l’eau de toilette CK EVERYONE.

Le certificat Matériaux Sains de niveau Argent indique que 100 % des composants chimiques présents dans l’eau de toilette CK EVERYONE ont été testés et sont conformes aux exigences de la certification Cradle to Cradle pour l’utilisation de matériaux non toxiques. Ce couronnement sert également de base à la stratégie d’optimisation de l’utilisation de matériaux sains, visant à améliorer la sécurité environnementale du parfum au fil du temps.

Simona Cattaneo, présidente de la division luxe de Coty, a déclaré : « Ce premier certificat Cradle to Cradle Matériaux Sains de Coty pour l’eau de toilette CK EVERYONE nous remplit de fierté, car il témoigne de l’impact positif de notre plateforme Beauty That Lasts. Le certificat Matériaux Sains consolide l’engagement de Coty vis-à-vis du développement durable : notre objectif est de mettre sur pied une meilleure entreprise tout en contribuant de manière positive sur l’évolution sociétale, éthique et environnementale dans l’industrie des produits de beauté. »

Le certificat Matériaux Sains Cradle to Cradle Certified™ offre une réponse à l’intérêt grandissant des industriels et des consommateurs pour en savoir davantage sur les produits chimiques utilisés dans les produits de leur chaîne d’approvisionnement et pour éviter les produits susceptibles d’être dangereux. Grâce à la méthodologie – rigoureuse et internationalement reconnue - appliquée pour évaluer la non-toxicité des matériaux utilisés dans le cadre de la certification Cradle to Cradle, le certificat Matériaux Sains offre aux fabricants un moyen éprouvé d’évaluer, d’optimiser et de vérifier les composants chimiques de leur produit pour en garantir l’innocuité et pour préserver l’environnement. L’évaluation Matériaux Sains de l’eau de toilette CK EVERYONE a été réalisée par MBDC, un évaluateur tiers accrédité Cradle to Cradle.

« L’obtention d’un certificat Cradle to Cradle Matériaux Sains pour l’eau de toilette CK EVERYONE est une nouvelle avancée dans la transition du secteur vers l’utilisation universelle de matériaux plus sûrs, responsables et favorables à l’économie circulaire, » a déclaré Christina Raab, vice-présidente de la stratégie et du développement à l’Institut. « Nous espérons que Coty continuera à jouer un rôle de premier plan, à l’heure où l’entreprise utilise la norme de produits certifiés Cradle to Cradle comme cadre de travail pour améliorer la durabilité de ce produit et d’autres encore. »

« Nous sommes ravis de collaborer avec Coty sur son premier certificat Matériaux Sains pour l’eau de toilette CK EVERYONE, » a déclaré Jay Bolus, président de MBDC. « Grâce à ce certificat, ils affirment leur engagement en faveur de la transparence, et indiquent que leur parfum est fabriqué avec des matériaux moins toxiques. Coty fixe de nouvelles normes pour l’industrie des produits de beauté en insistant sur une qualité de produit basée sur la conception Cradle to Cradle Design™. »

À propos du Cradle to Cradle Products Innovation Institute

Le Cradle to Cradle Products Innovation Institute s’engage à promouvoir l’innovation pour l’économie circulaire par le biais de produits ayant un impact positif sur les personnes et sur la planète. Grâce au programme de produits Cradle to Cradle Certified™, l’Institut fait office de référence mondiale pour des produits sûrs, circulaires et responsables. Cradle to Cradle Certified est utilisé par des concepteurs, des marques, des détaillants et des fabricants tournés vers l’avenir et couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur, afin d’innover et d’optimiser les matériaux et les produits, conformément aux mesures scientifiques les plus avancées au monde en matière de matériaux sains, d’économie circulaire, d’énergies renouvelables et de responsabilité climatique, de gestion des ressources en eau et des sols, et de responsabilité sociale.

En outre, l’Institut alimente la transition mondiale vers une économie circulaire via des partenariats et des initiatives collaboratives fournissant aux entreprises, aux gouvernements et aux différents acteurs les solutions et connaissances techniques dont ils ont besoin pour innover dans la manière de concevoir et de fabriquer leurs produits.

L’Institut est basé à Oakland, en Californie, ainsi qu’à Amsterdam, aux Pays-Bas, avec des bureaux à Washington. Pour plus d’informations, suivez @c2ccertified ou visitez c2ccertified.org.

À propos de MBDC

MBDC est une société fondée en 1995 par William McDonough, architecte de renommée mondiale, et le chimiste Michael Braungart. MBDC est à l’origine du cadre conceptuel Cradle to Cradle Design™ et du programme de produits Cradle to Cradle Certified™. MBDC guide les entreprises vers une croissance positive en évaluant la conception des produits et en intégrant leur cadre dans la stratégie d’entreprise, les communications, l’exploitation et les chaînes d’approvisionnement. Utilisant des processus d’inventaire, d’évaluation et d’optimisation, MBDC fournit l’expertise technique pour développer des solutions durables d’économie circulaire basées sur le caractère sain des matériaux utilisés, leur réutilisation, l’utilisation d’énergie renouvelable, la gestion des ressources en eau et la responsabilité sociale. MBDC établit des partenariats avec des clients pour fournir des évaluations scientifiques et favoriser l’innovation afin de créer un monde meilleur.

Pour de plus amples renseignements sur MBDC, veuillez visiter www.mbdc.com

À propos de CK EVERYONE

L’eau de toilette CK EVERYONE est un parfum respectueux de l’environnement, formulé à partir d’ingrédients et d’alcool dérivés de substances naturelles. Le parfum est d’origine végétale, recyclable et présenté dans un emballage recyclable.

L’eau de toilette CK EVERYONE est un parfum vivifiant aux agrumes, avec une touche d’huile d’oranger biologique accompagnant une pointe de thé bleu sur une puissante base de cèdre pour créer la combinaison parfaite de fraîcheur, de douceur sensuelle et de provocation. Alberto Morillas, chef parfumeur et créateur du premier CK ONE, a élaboré un parfum unisexe épuré, plein de fraîcheur, utilisant 77 % d’ingrédients dérivés de substances naturelles.

Le flacon et l’emballage de CK EVERYONE ont été conçus à partir de matériaux recyclés pour rendre hommage à sa pureté et à sa simplicité. Ultra moderne, le flacon en verre transparent contient 10 % de matériaux recyclés post-consommation et peut être recyclé une fois la pompe et l’élastique retirés. Le coffret pliable contient 30 % de matériaux recyclés post-consommation.

L’eau de toilette CK EVERYONE est disponible dans le monde entier en flacons de 50, 100 et 200 ml.

À propos de Coty Inc.

Coty est l’une des plus grandes entreprises mondiales du secteur de la beauté, avec un portefeuille emblématique de marques de parfum, de maquillage, de produits de coloration et de stylisme pour les cheveux, et de soins pour la peau et le corps. Coty est le chef de file mondial du parfum, le numéro deux dans la couleur et l’esthétique en salons de coiffure professionnels, et le numéro trois du maquillage. Les produits Coty sont vendus dans plus de 150 pays. Coty et ses marques s’engagent en faveur de diverses causes sociales, et cherchent à minimiser leur impact sur l’environnement.

Pour de plus amples renseignements sur Coty Inc., veuillez visiter www.Coty.com

