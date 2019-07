Covestro : bien orienté malgré des résultats en berne

24/07/2019 | 13:17

Covestro grimpe de 4% à Francfort, après la publication d'un résultat net divisé par trois à 189 millions d'euros, et d'un EBITDA en repli de 53,4% à 459 millions au titre du deuxième trimestre, des niveaux toutefois supérieurs aux attentes des analystes.



Son chiffre d'affaires s'est contracté de 16,9% à 3,2 milliards d'euros sous le poids d'une chute des prix de ventes, tandis que ses volumes coeur ont augmenté de 1,1%, 'dans un contexte de pressions concurrentielles intenses et d'incertitudes sur les marchés'.



Pour l'ensemble de son exercice 2019, le groupe allemand de chimie de matériaux confirme anticiper un EBITDA compris entre 1,5 et deux milliards d'euros, ainsi qu'une croissance des volumes coeur 'dans le bas ou le milieu de la plage à un chiffre'.



