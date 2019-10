Covestro : dans le rouge après ses trimestriels

28/10/2019 | 10:25

Covestro cède 0,7% à Francfort, après la publication d'un résultat net en chute de 70,4% à 147 millions d'euros, et d'un EBITDA en repli de 50,5% à 425 millions au titre du troisième trimestre, ce dernier dépassant l'estimation moyenne des analystes.



Son chiffre d'affaires s'est contracté de 14,6% à 3,2 milliards d'euros sous le poids d'une chute des prix de ventes, tandis que ses volumes coeur ont augmenté de 5,3%, 'dans un environnement économique toujours difficile'.



Pour l'ensemble de 2019, le chimiste de matériaux vise désormais un EBITDA entre 1,57 et 1,65 milliards d'euros, au lieu de 1,5 à deux milliards, ainsi qu'une croissance des volumes coeur 'dans le bas de la plage à un chiffre', et non plus 'dans le bas ou le milieu'.



