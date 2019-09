Covivio : Barclays confirme son conseil d'achat

17/09/2019 | 11:13

Dans le cadre d'une note sectorielle sur les foncières exposées aux bureaux français, et avant les journées investisseurs, Barclays a confirmé son conseil d'achat ('surperformance') sur le titre Covivio, sur lequel il vise 106 euros.



Barclays estime que l'abondance de liquidités au niveau mondial - et notamment celles en provenance d'Asie - profite au marché immobilier, et notamment aux bureaux parisiens, où dix milliards d'euros (+ 9%) ont été investis au 1er semestre. Ce dont découle un 'environnement idéal' pour les foncières parisiennes de bureaux, qui peuvent revendre des actifs pour investir.



Covivio est notamment distingué par Barclays pour son exposition au futur métro périphérique Grand Paris Express, dont elle serait 'la première à profiter', indique la note. En effet, Saint-Ouen devrait d'ici 2020 être desservie par une extension de la ligne 14. Or Covivio est en train de construire deux ensembles de bureaux dans le secteur, N2 et So Pop, souligne la note.





