Covivio : Invest Securities rehausse son objectif de cours

23/07/2020 | 09:59

Invest Securities maintient sa recommandation à 'achat' sur Covivio avec un objectif de cours rehaussé de 72 à 75 euros au lendemain des résultats semestriels de la foncière, soulignant que 'la crise hôtelière occulte la résilience du reste du portefeuille'.



'Covivio a toujours défendu la singularité de sa diversification supposée amortir les chocs, mais le paradoxe est que son exposition au secteur hôtelier en a fait une des foncières sensibles à la crise sanitaire', note l'analyste.



Selon lui, la progression de l'ANR de +1% 'traduit une faible prise en compte de la crise dans les expertises portant sur l'hôtellerie dont l'avenir est encore incertain', tandis que 'le résidentiel reste confronté à la mesure de gel des loyers décrétée par Berlin'.



