COVIVIO/Beni Stabili : les AGE approuvent la fusion

L’Assemblée générale extraordinaire de Covivio a approuvé à 99,7% la fusion avec Beni Stabili, sur la base d’une parité de 8,5 actions Covivio pour 1 000 actions Beni Stabili. La veille, l’Assemblée générale extraordinaire de Beni Stabili avait approuvé la fusion à 99,9%.Cette fusion, qui sera effective en fin d'année 2018, poursuit la transformation de Beni Stabili initiée il y a 2 ans et confirme la stratégie d'investissement de Covivio en Italie, centrée sur Milan et le pipeline de développement. Covivio consolide ainsi son statut d'opérateur immobilier européen intégré, en se renforçant sur ses trois axes stratégiques que sont les grandes métropoles européennes, le développement immobilier et la culture clients.L'Assemblée générale extraordinaire de Covivio a également approuvé le changement de dénomination sociale de Foncière des Régions en Covivio.