COVIVIO : Hotels a déjà acquis 9 hôtels sur les 14 du portefeuille Starwood

Covivio a finalisé l'acquisition de près de 80% (9 hôtels) du portefeuille de quatorze hôtels 4 et 5* au Royaume-Uni racheté à Starwood Capital pour 976 millions d'euros. L'opération avait été annoncée en mai dernier. Les dernières acquisitions seront réalisées dans les prochaines semaines à la suite de la levée des conditions suspensives. Dans le même temps, Covivio Hotels a signé, sur ces 9 établissements, des baux triple nets long terme avec InterContinental Hotels Group (IHG) qui repositionnera ces hôtels et les exploitera sous plusieurs de ses marques de luxe et haut de gamme.L'objectif de rendement, sur la base de loyers variables et assortis de minimums garantis, atteint 6% en vitesse de croisière.