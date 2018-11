COVIVIO : JPMorgan n'est plus négatif

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JPMorgan a relevé sa recommandation de Sous-pondérer à Neutre et son objectif de cours de 92 euros à 100 euros sur Covivio. Le bureau d’études a pris en compte l’évolution positive des loyers des bureaux à Paris et à Milan, la consolidation de Beni Stabili et les projets ajoutés au pipeline de développement du groupe. Il est cependant prudent vis-à-vis du groupe en raison du risque macroéconomique italien.