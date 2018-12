Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Covivio a annoncé l’acquisition en VEFA (Vente en l'état futur d'achèvement) auprès d’AXA IM – Real Assets, agissant pour le compte de clients, d’un immeuble de 25 600 mètres carrés, situé avenue de la République à Châtillon, pour un montant de 121 millions d'euros (hors droits). Baptisé IRO, l’immeuble est développé par Marignan, d’après un projet architectural signé Ateliers 234.IRO se déploie sur 5 niveaux et autour de 4 patios paysagers, ainsi qu'un vaste jardin. L'immeuble dispose de 2 halls d'entrées indépendants, de plateaux flexibles et divisibles de plus de 4 000 mètres carrés, d'un business center, ainsi que de 380 places de stationnement. En termes de services et de vie pratique, IRO propose à ses occupants une large gamme d'espaces : 3 500 mètres carrés de terrasses et jardins avec rooftop, un restaurant d'une capacité de 1 200 couverts, un coffee-shop avec espace connecté " e-lounge " et un service de conciergerie. L'implantation d'un espace fitness et bien-être est également possible.