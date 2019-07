COVIVIO : annonce la pré-location de 16 000 m² à Milan à NTT Data

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Covivio a annoncé la signature d'un accord avec NTT Data, leader mondial spécialisé dans le service d’ingénierie informatique et digitale, pour la location des nouveaux bâtiments B et C de The Sign, quartier d'affaires innovant en cours de développement au sud-ouest de Milan. L'accord porte sur une surface totale de 16 000 mètres carrés pour une durée de 12,4 ans. S'ajoutant à l'accord locatif déjà signé avec l'assureur Aon sur l'immeuble A, cette signature sécurise ainsi la quasi-totalité de l'occupation du projet,18 mois avant la livraison, et fait ressortir un rendement de 7,3 %.L'achèvement du bâtiment A est prévu début 2020, tandis que les bâtiments B et C seront livrés d'ici la fin de cette même année.Covivio a également commencé la conception du bâtiment D, quatrième et dernier édifice de The Sign, qui sera construit sur le terrain acquis début 2019 par le groupe. Le bâtiment, qui accueillera principalement des espaces de bureaux et de services, couvrira une surface de 11 400 m², avec parking souterrain et grands espaces verts. La construction devrait durer 15 mois.Le projet The Sign, qui représente un investissement total de 106 millions d'euros, totalise environ 40 000 m² qui ont vocation à transformer la zone en un quartier d'affaires innovant.