COVIVIO : cède pour 263,5 millions d'euros d'actifs en Italie

Covivio annonce la signature d’un accord de cession d'un portefeuille d'actifs matures et non-core, dont un immeuble situé via Montebello à Milan, et 9 autres actifs localisés à Rome, Bologne, Venise et dans d'autres villes italiennes, et ce pour un montant de 263,5 millions d'euros. Cette cession, réalisée légèrement au-dessus des valeurs d’expertise de fin 2018, affiche un rendement net d'environ 4,9% (4,3% sur la base des loyers en place). Le transfert des actifs sera effectif en décembre 2019.En Italie, le groupe immobilier dispose d'un pipeline de développement de 600 millions d'euros. Ce dernier se concentre à près de 90% sur la ville de Milan et vise à proposer aux entreprises des espaces de travail adaptés et hautement performants d'un point de vue environnemental.