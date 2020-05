COVIVIO confirme son objectif de 600 millions d'euros de cessions en 2020

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Covivio a annoncé la cession de Respiro, immeuble de 11 173 mètres situé Nanterre, à deux SCPI gérées par Atland-Voisin et My Share Company pour un montant de 83 millions d'euros. Avec cette cession, le groupe immobilier a confirmé son objectif de 600 millions d'euros de ventes pour l'année 2020. Situé à Nanterre, l'immeuble acquis en 2013 par Covivio a fait l'objet d'une restructuration complète afin d'accueillir en 2015 une filiale de Vinci Construction France.Depuis le début d'année, Covivio a déjà signé pour 369 millions de cessions et accords de cessions (266 millions part du groupe), dont 157 millions d'accords signés depuis mi-mars. Ces ventes portent pour l'essentiel sur des immeubles de bureaux en France et en Italie.Avec cette opération, Covivio poursuit sa stratégie d'arbitrage d'actifs core matures, soutenue par sa politique dynamique d'Asset Management.