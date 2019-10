COVIVIO : croissance 9 mois de 2,8% à périmètre constant

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Covivio (-1,67% à 100,1 euros) figure parmi les principales baisses de l’indice SBF 120 au lendemain de son point d’activité 9 mois. Les revenus à fin septembre s’élèvent à 775 millions d’euros et 511 millions d’euros part du groupe, en hausse de 10,8% sous l’effet de la forte dynamique d’investissement de l’année 2018, et de la fusion avec Beni Stabili. A périmètre constant, les revenus des activités ont progressé de +2,8% (+2,9% sur le périmètre stratégique), supérieur à l’objectif de croissance de +2,5% pour 2019.Les locations (nettes des libérations) et hausses de loyers sur les renouvellements contribuent pour +1,5 point à cette croissance.Le taux d'occupation et la maturité des baux du groupe immobilier spécialisé dans les bureaux et les hôtels se maintiennent à des niveaux élevés sur l'ensemble du patrimoine, respectivement à 97,9% et 7,0 années fermes.