Covivio continue de développer de nouveaux partenariats et annonce la signature d’un accord avec l’enseigne lifestyle, Room Mate. Dans ce cadre, Room Mate développera un hôtel 4 étoiles de 169 chambres situé à Malaga. Situé au cœur du centre historique de cette station balnéaire, l'hôtel bénéficie d'une localisation prime sur un des marchés les plus dynamiques d'Espagne. Les partenaires ont signé un accord locatif portant sur un bail double net de 20 ans, dont 10 ans fermes. La livraison est prévue pour mi-2021.Room Mate développe un concept d'hôtels différenciant positionné sur le segment urbain moyen/haut de gamme : chaque hôtel possède un design moderne et unique, une attention particulière est donnée à l'expérience-client, à travers des services de qualités et innovants (taille des chambres supérieure à la moyenne sur le segment, check-out tardif, petit-déjeuner jusqu'à midi, literie de haute qualité, …). La chaîne hôtelière compte aujourd'hui 25 hôtels dans le monde et bénéficie d'une notoriété forte grâce aux réseaux sociaux notamment.