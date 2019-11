Covivio : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

B&B Hotels et Covivio, par l’intermédiaire de sa filiale Covivio Hotels détenue à 43,2 %, ont conclu un accord portant sur l’acquisition de 3 actifs existants (24 millions d'euros à Lodz, Varsovie et Cracovie) et le développement de nouveaux hôtels visant à doubler les capacités d’accueil en Pologne de la chaîne hôtelière indépendante économique leader en Europe. Ce nouveau partenariat va ainsi permettre à B&B Hotels d'accélérer son développement dans le pays avec la construction de nouveaux établissements hôteliers (soit environ 1 500 chambres) dans les principales villes de Pologne.Ces hôtels opérés par B&B Hotels feront l'objet de baux long terme signés avec Covivio.Partenaires depuis 2010, B&B Hotels et Covivio travaillent ensemble autour de projets hôteliers majeurs en France, en Espagne et en Allemagne. Ils détiennent et exploitent, dans ces trois pays, 157 hôtels, soit un total de 13 715 chambres.