Covivio : Assemblée Générale 2019...

Renouvellement du mandat du Président du Conseil d'administration et nomination de deux nouveaux administrateurs indépendants

L'Assemblée Générale Mixte a également approuvé le renouvellement du mandat de Jean Laurent en tant qu'administrateur pour quatre ans supplémentaires. Le Conseil d'administration réuni à l'issue de l'Assemblée Générale Mixte a approuvé le renouvellement de son mandat de Président pour la durée de son mandat d'administrateur. A la présidence du Conseil d'administration depuis 2011, Jean Laurent a activement contribué au succès des orientations stratégiques de Covivio et à la transformation du groupe en un opérateur immobilier de référence en Europe.

Ayant dépassé les 12 années d'ancienneté au-delà desquelles un administrateur perd son statut d'indépendant selon le code AFEP-MEDEF, Bertrand de Feydeau et Pierre Vaquier ont été remplacés par deux nouveaux administrateurs indépendants, Christian Delaire et Olivier Piani. Tout au long de leurs mandats, Bertrand de Feydeau et Pierre Vaquier ont apporté au Conseil d'administration leur expérience de dirigeants et leur expertise immobilière unique.

Christian Delaire (ex CEO de Generali Real Estate et d'AEW Europe) et Olivier Piani (ex CEO d'Allianz Real Estate et de GE Capital Real Estate Europe) renforceront les compétences immobilières et internationales du Conseil d'administration.

Diplômé de l'ESSEC, Christian Delaire a construit son parcours professionnel autour des métiers de la finance et de l'immobilier. Il devient CIO d'AXA Real Estate en 2006. Il occupera ensuite les postes de CEO d'AEW Europe de 2009 à 2014 et de Global CEO de Generali Real Estate de 2014 à 2016. Christian Delaire est senior advisor du groupe Atland ainsi qu'administrateur indépendant de Cromwell European Real Estate Investment Trust depuis 2017 et du développeur belge Atenor depuis 2018.

Diplômé de l'ESCP et titulaire d'un MBA de l'Université de Stanford, Olivier Piani a plus de 30 ans d'expérience dans l'immobilier. Après avoir passé 13 ans au sein du Groupe Paribas, il rejoint GE Capital Real Estate en 1998 où il exercera en tant que CEO de GE Real Estate Europe de 2002 à 2008. CEO d'Allianz Real Estate de 2008 à 2015, il fonde ensuite en 2016 OP Conseils, une entreprise de conseil en immobilier et finance. Il est également senior advisor et chairman du comité d'investissement d'Ardian Real Estate depuis 2016.

Le Conseil d'administration est composé de 15 membres dont 60% d'administrateurs indépendants et 40% de femmes, et de deux censeurs.